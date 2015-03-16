《汇市简讯》欧元/美元交投清淡，获利了结主导盘势

1018GMT * 周一市场淡静，获利了结主导汇市交投 * 未有能提振欧元/美元弹升走势的消息，美国联邦公开市场委员会( FOMC)开会前料维持此一态势 * 亚洲央行抛盘阻碍欧元/美元升势。传言指出上方相对重要的停损 价位有少量的亚洲央行卖单 * 由于未能触发停损单，导致1.0450上方的试探性交易降温 * 在清淡交易中，交易商正关注较大规模修正的风险，预料将扩大获 利了结 * 期权到期将在清淡交易中发挥更大影响作用 * 欧元/美元期权仓位图表，请点选link.reuters.com/tas34w(完) (编译 张明钧; 审校 孙茉莉)