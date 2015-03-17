重温稿-更新版 1-离岸人民币：台湾与香港资金池此长彼消，因组成结构不同

路透台北3月16日 - 台湾2月底银行业累计人民币存款再创高位，与香港呈现此长彼消走势。央行官员周一指出，台湾资金池多为本地个人、法人以及寿险业等资金，但香港则多来自境外，若其他市场提供更有利条件，钱会走得很快。

台湾央行外汇局行务委员龚新光在一场记者会中称，2月份人民币存款创新高，主要因为各银行持续推出优利存款、投资人长期对人民币抱持乐观态度、与去年相比人民币兑美元未贬值太多、人民币兑台币相对升值，以及厂商使用人民币结汇需求增加。

〞人民币有国际化的需求，市场认为，长远来看还是相对乐观。〞他说。

至于香港与台湾人民币资金池出现消长的现象，台湾央行一不愿具名官员指出，香港人民币存款下滑的成因很复杂，但与当地存款、投资性商品以及离境的人民币商品利率有关。

〞况且香港资金进出更加自由，钱会往更有效率的地方去。〞官员说。

央行稍早公布至2015年2月底止，台湾银行业累计人民币存款 达3,187.65亿元，较前月成长2.76%。

香港1月底人民币存款 则跌破1兆至9,814.38亿元，按月下跌2.2%。台湾人民币存款与香港的比例走升至32.47%，上月则为30.91%。

2月底台湾外汇指定银行(DBU)人民币存款增至2,660.54亿元；以海外法人为主要存款来源的国际金融业务分行(OBU)人民币存款则降为527.11亿元。

台湾央行3月初时发布的1月台北外汇市场概况显示，美元/人民币重回第三货币交易首位，占所有币别交易量20.5%，金额为1,570.1亿美元。

台湾人民币存款/放款趋势图请点选 (bit.ly/1AuocKI)

以下为台湾人民币相关数据：(单位：亿元)

时间 总存款量 DBU存款 OBU存款 放款余额 汇款总额 美元/人民币交易

(亿美元)

2015年

2月 3,187.65 2,660.54 527.11 165.55 1,710.64 --

1月 3,102.00 2,571.65 530.35 167.87 2,595.04 1,570.10

2014年

12月 3,022.67 2,471.10 551.57 168.72 3,190.37 1,028.00

11月 3,006.01 2,466.43 539.58 164.96 2,212.70 1,137.40

10月 3,005.15 2,457.04 548.11 171.49 2,004.36 1,098.10

9月 3,004.29 2,482.13 522.16 183.78 1,231.74 1,214.00

8月 2,952.44 2,433.63 518.81 176.81 681.38 1,015.50

7月 2,930.26 2,409.88 520.38 172.50 788.67 954.30

6月 2,927.38 2,400.86 526.52 176.58 758.53 862.40

5月 2,900.79 2,331.81 568.98 169.07 735.81 819.60

4月 2,875.37 2,276.08 599.29 152.21 707.77 919.50

3月 2,683.92 2,118.64 565.28 146.74 886.23 1,040.38

2月 2,470.51 1,925.71 544.80 142.08 706.53 1,401.25

1月 2,145.22 1,658.19 487.03 138.03 809.54 2,133.91

2013年

12月 1,826.00 1,382.19 443.81 127.39 1,004.54 592.70

11月 1,551.23 1,172.85 378.38 108.52 592.17 868.14

10月 1,232.47 885.04 347.43 95.24 495.87 842.72

9月 986.59 662.80 323.79 90.29 369.75 881.82

8月 851.41 544.51 306.90 81.80 396.38 774.02

7月 768.59 465.64 302.95 79.61 673.16 743.94

6月 711.98 408.34 303.64 74.19 375.21 718.86

5月 662.85 344.17 318.68 66.90 428.41 1,027.03

4月 568.79 265.29 303.50 63.63 240.67 588.72

3月 482.99 185.04 297.95 66.77 245.41 640.77

2月 390.11 96.30 293.81 66.21 173.07 334.07

注1：放款余额、汇款总额、跨境贸易结算总额均含DBU及OBU数据

注2：放款余额含进出口押汇、贴现、应收帐款融资、短中长期放款及担保放款、放款转列之催收款项

资料来源：台湾央行。(完)