中国财政：地方政府一般债券增加期限品种，扩大投资者范围--财政部

路透北京3月16日 - 中国财政部周一发布《地方政府一般债券发行管理暂行办法》，明确将地方政府一般债券列入本级预算调整方案，并丰富了债券期限品种，规定一般债券发行利率采用承销、招标等方式确定。

财政部官方网站发布新闻稿，国库司有关负责人并表示，积极扩大一般债券投资者范围，鼓励社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投资者在符合法律法规等相关规定的前提下，投资一般债券。

财政部在总结分析2014年地方政府债券自发自还试点工作经验基础上，按照新《预算法》和国务院有关规定，确定一般债券全部由地方政府按照市场化原则自发自还，发行和偿还主体为地方政府，对创新和完善地方政府举债融资机制、强化市场约束、控制和化解地方债务风险等具有重要意义。

与2014年地方政府债券自发自还试点办法相比，新办法明确了地方政府一般债券的定义和还款来源；明确了省、自治区、直辖市依照国务院下达的限额举借的债务，列入本级预算调整方案，报本级人民代表大会常务委员会批准。债券资金收支列入一般公共预算管理。

办法丰富了债券期限品种，在2014年5年、7年和10年期品种基础上，增加了1年和3年期品种，由地方政府根据资金需求和债券市场状况等因素合理确定，但单一期限债券的发行规模不得超过一般债券年度发行规模的30%。

办法还明确一般债券由地方政府按照市场化原则自发自还，遵循公开、公平、公正的原则，发行和偿还主体为地方政府；进一步完善债券发行定价机制，规定一般债券发行利率采用承销、招标等方式确定，采用承销或招标方式的，发行利率应在承销或招标日前1至5个工作日相同待偿期国债收益率基础之上确定。

对弄虚作假、存在违法违规行为的登记结算机构、承销机构、信用评级机构等，列入负面名单并向社会公示，并要求财政部驻各地财政监察专员办事处加强对一般债券发行、资金使用和偿还等行为的监督检查。

财政部国库司有关负责人同时表示，专项债券是地方政府债券的一个新品种，在还款来源、项目管理、信息披露等方面与一般债券有较大区别，将参照一般债券发行管理办法，目前已基本完成了专项债券发行管理暂行办法的拟定工作，待修改完善后尽快发布。

据今年两会财政部报告，中国将建立一般债务和专项债务相结合的规范的地方债务举借机制。今年地方财政赤字5,000亿元，比上年增加1,000亿元，国务院同意发行地方政府一般债券弥补。

去年在4,000亿元人民币地方债发行规模内，上海等10个地区试点地方政府债券自发自还总规模为1,092亿元，期限分别为五年、七年和10年。这被视作中国版市政债的地方政府债券自发自还将正式开启。 （完）

欲览新闻稿全文，点选 here (发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)