OPEC月报：低油价对美国石油产出的冲击将在今年后期体现出来

全球贵金属：去年全球白银产量14年来首次下降--GFMS
路透纽约5月11日 - 汤森路透GFMS资深金属分析师Johann Wiebe周四称，2016年全球白银产量下降，为14年来首次减少，同时太阳能产业对白银的需求增至纪录高位。
路透伦敦3月16日 - 石油输出国组织(欧佩克，OPEC)周一称，美国石油产出将在2015年后期开始受到冲击，表明油价跌势对页岩油热潮的影响将需要一段时间才会体现出来。
OPEC在月报中维持对今年非OPEC国家的供应预测不变，但称美国致密油产出可能受到抑制，致密油就是页岩油。
“致密油厂商知道页岩油油井每年在以60%的幅度减少，这一降幅只能通过钻探新井得到弥补，”OPEC月报称。
“随着钻井活动因为成本高昂和油价可能持于低位而减少，可以预计产量将减少，有可能在2015年后期出现这个情况。”
OPEC在月报中维持对2015年全球石油需求增长预估不变，基本没有改变对今年OPEC原油需求的预估。(完)
(编译 白云; 审校 王洋)
路透纽约5月11日 - 汤森路透GFMS资深金属分析师Johann Wiebe周四称，2016年全球白银产量下降，为14年来首次减少，同时太阳能产业对白银的需求增至纪录高位。
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