OPEC月报：低油价对美国石油产出的冲击将在今年后期体现出来

路透伦敦3月16日 - 石油输出国组织(欧佩克，OPEC)周一称，美国石油产出将在2015年后期开始受到冲击，表明油价跌势对页岩油热潮的影响将需要一段时间才会体现出来。

OPEC在月报中维持对今年非OPEC国家的供应预测不变，但称美国致密油产出可能受到抑制，致密油就是页岩油。

“致密油厂商知道页岩油油井每年在以60%的幅度减少，这一降幅只能通过钻探新井得到弥补，”OPEC月报称。

“随着钻井活动因为成本高昂和油价可能持于低位而减少，可以预计产量将减少，有可能在2015年后期出现这个情况。”

OPEC在月报中维持对2015年全球石油需求增长预估不变，基本没有改变对今年OPEC原油需求的预估。(完)