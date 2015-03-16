美国数据：纽约联储3月制造业指数下降，新订单指数降至负值

路透纽约3月16日 - 美国纽约联储周一的一份调查显示，纽约州3月的制造业活动连续第二个月放缓，因新订单增长步伐萎缩至2013年11月以来最疲弱水平。

纽约联储3月的纽约州制造业指数从2月的7.78降至6.9。

路透调查访问的分析师原本预估该指数为8.0。该数据高于零表明行业扩张。

3月新订单指数降至负2.39，2月为1.22；价格支付指数从2月的14.61降至12.37。

调查还显示，就业增长步伐反弹，就业指数升至18.56，为2014年5月以来最高，2月在10.11。

未来六个月的景气状况指数反弹至30.72，1月为25.58。(完)