版本:
中国
货币新闻 | 2015年 3月 16日 星期一 23:35 BJT

表格：美国财政部标售三个月国库券得标利率为0.040%，投标倍数为3.69

路透华盛顿3月16日 - 美国财政部称，其三个月期国库券的荷兰式标售结果如下: 收益率(%) 高值 0.040 中值 0.025 低值 0.010 投资 0.041 价格 99.989889 高值得标比率 16.84% 投标倍数 3.69 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 26,000,259,200 总投标 95,884,659,200 竞争性投标得标 25,528,879,700 非竞争性投标得标 371,379,500 FED附加 0 发行细节 发行日 2015/03/19 到期日 2015/06/18 CUSIP码 912796FR5

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选 (编译 利棣儿; 审校 李军)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐