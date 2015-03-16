表格：美国财政部标售六个月国库券得标利率为0.145%，投标倍数为3.59

路透华盛顿3月16日 - 美国财政部称，其六个月期国库券的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.145 中值 0.130 低值 0.080 投资 0.148 价格 99.926694 高值得标比率 42.54% 投标倍数 3.59 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 26,000,281,800 总投标 93,325,981,800 竞争性投标得标 25,424,300,000 非竞争性投标得标 299,981,800 FED附加 0 发行细节 发行日 2015/03/19 到期日 2015/09/17 CUSIP码 912796EX3 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选 (编译 李军; 审校 利棣儿)