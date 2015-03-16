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货币新闻 | 2015年 3月 16日 星期一 23:12 BJT

USDA报告：3月12日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透3月16日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨
计)：
    
    一周截至日 03/12/2015    03/05/2015    03/05/2015    03/13/2
014     
                  初值         修正值          前值
    小麦        519,592       376,210       376,210       496,39
6
    燕麦              0             0             0             
0
    大麦          1,485         4,272         4,272        12,60
0
    玉米        735,311     1,180,784     1,180,686       976,74
2
    高粱        352,178        54,088        54,088       198,77
4
    大豆        583,944       625,713       625,713       950,88
5
     
                 作物年度截至目前检验
                本年度         上年度
    小麦    17,918,890     24,868,950
    燕麦           200          1,855
    大麦       156,371        155,624
    玉米    20,502,713     19,925,971
    高粱     5,169,799      2,033,707
    大豆    43,132,270     38,923,299
 
    注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和
高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完)
  
 (编译 利棣儿；审校 李军)
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