USDA报告：3月12日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透3月16日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨 计)： 一周截至日 03/12/2015 03/05/2015 03/05/2015 03/13/2 014 初值 修正值 前值 小麦 519,592 376,210 376,210 496,39 6 燕麦 0 0 0 0 大麦 1,485 4,272 4,272 12,60 0 玉米 735,311 1,180,784 1,180,686 976,74 2 高粱 352,178 54,088 54,088 198,77 4 大豆 583,944 625,713 625,713 950,88 5 作物年度截至目前检验 本年度 上年度 小麦 17,918,890 24,868,950 燕麦 200 1,855 大麦 156,371 155,624 玉米 20,502,713 19,925,971 高粱 5,169,799 2,033,707 大豆 43,132,270 38,923,299 注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和 高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)