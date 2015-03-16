南非汇市：兰特兑美元上涨，聚焦在经常账和CPI数据

路透约翰内斯堡3月16日 - 南非兰特兑美元周一上涨，美元在近期大涨后稍竭，但在反映南非经济表现的数据公布前，投资者保持谨慎。

1443GMT，兰特兑美元 上升0.31%，报12.4440兰特，周五纽约尾盘收报12.4825。

南非周二将公布经常账赤字，周三公布通胀数据。分析师称这些数据不佳将令兰特下跌。

经常账赤字与GDP之比目前是6%，评级机构已表示经常账赤字是制约经济成长的主要原因，对南非评级带来风险。