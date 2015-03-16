南非汇市：兰特兑美元上涨，聚焦在经常账和CPI数据

标题新闻：加拿大总理特鲁多被问及穆迪下调加拿大银行评等时表示，认识到目前楼市面临挑战
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路透约翰内斯堡3月16日 - 南非兰特兑美元周一上涨，美元在近期大涨后稍竭，但在反映南非经济表现的数据公布前，投资者保持谨慎。
1443GMT，兰特兑美元 上升0.31%，报12.4440兰特，周五纽约尾盘收报12.4825。
南非周二将公布经常账赤字，周三公布通胀数据。分析师称这些数据不佳将令兰特下跌。
经常账赤字与GDP之比目前是6%，评级机构已表示经常账赤字是制约经济成长的主要原因，对南非评级带来风险。
路透访问的分析师预期南非经常账赤字与GDP之比将微幅下跌至5.8%。(完)
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路透法兰克福5月11日 - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周四表示，银行业者将同一资产多次抵押以产生信贷的能力“不受控制”，必须加以约束，否则有可能产生新的金融泡沫。
路透香港5月11日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，北汽集团的2.65亿欧元(2.88亿美元)五年期贷款获得银行业者热烈响应，已完成结案。