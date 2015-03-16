欧洲汇市：英镑兑美元脱离五年低点，美联储会议前投资者愈发谨慎

路透伦敦3月16日 - 英镑兑美元周一摆脱五年低点，投资者在本周的美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议前变得更加谨慎，会议结果将考验对于今年年中升息的预期。

美联储公开市场委员会(FOMC)将在周二开始为期两天的会议，市场益发预期联储将弃用决定利率时保持“耐心”的措辞，这将暗示6月可能升息。

不过由于美元指数 过去六个月已经上涨约20%，部分投资者对这种押注表示质疑。

英镑兑美元 周一涨0.4%，至1.4792美元，因美元全面下滑。

“人们不愿在美联储会议有所行动，”德国商业银行高级策略师Peter Kinsella表示，“从技术角度来看，上周英镑突破了很重要的水平...这为升向1.42美元开启大门。”

交易商将密切关注周三出炉的英国人薪资所得数据，英国央行曾表示，这会是考虑何时升息的重要因素。

“如果薪资所得数据好于预期，将是买入英镑兑欧元和美元的良好理由，”法国农业信贷银行外汇策略部欧洲主管Adam Myers说。