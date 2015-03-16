国际油市：油价下挫2%，库存璔加和伊朗会谈拖累美国原油触及六年低位

* 美国原油触及2009年3月来最低，因预期库欣原油库存增加300万桶

* 近几周利比亚原油日产量增加一倍至49万桶

* 迹象显示伊朗可能达成核协议和对该国的制裁可能结束，增加油市压力

路透纽约3月16日 - 油价周一下挫2%，美国原油触及六年低位，因迹象显示美国和利比亚原油产量上升，且伊朗可能达成核协议，这将结束对伊朗的制裁，或令更多伊朗原油进入市场。

交易商表示，一市场数据供应商预期，上周库欣原油库存再增加逾300万桶，对美国原油库存可能连续第10周创纪录高位的忧虑加重。美国俄克拉荷马州库欣是美国原油期货合约交割点。

一行业消息人士称，利比亚原油日产量较之前几周增加一倍，至49万桶。

美国和伊朗就达成政治协议更近一些，将为达成伊朗核协议和消除对伊朗的制裁奠定基础，尽管双方分歧仍然存在。伊朗表示，一旦制裁被撤销，伊朗将增加石油出口。

布兰特原油 收低1.23美元，报每桶53.44美元，此前触及六周低位52.50美元。

美国原油 收跌0.96美元，报每桶43.88美元。稍早下跌约2美元，至2009年3月低位42.85美元。技术分析师预计，下一低位是37美元。