《美国重要政经日程》--3月17日

标题新闻：加拿大总理特鲁多被问及穆迪下调加拿大银行评等时表示，认识到目前楼市面临挑战
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(除特别说明外，均为GMT时间)
1230 - 商务部公布2月房屋开工数据
1530 - 财政部每周例行发售四周期国库券
2030 - 美国石油协会(API)公布一周全国石油报告
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 陈宗琦；审校 许娜)
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路透5月11日 - 热门即时通讯应用程序Snapchat的母公司Snap周三盘后公布，由于Facebook的激烈竞争，公司用户增长和营收放缓，未能达到分析师预期。
路透5月11日 - 携程公布了2017年第一季未经审计的财报。第一季营收为61亿元人民币，I/B/E/S调查中分析师预估为59.8亿元人民币。