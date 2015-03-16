《美国上市公司业绩公布日程表》--3月17日至3月24日

美国热股：Snap第一季用户增长及营收不及预期，盘初股价暴跌逾20%

路透5月11日 - 热门即时通讯应用程序Snapchat的母公司Snap周三盘后公布，由于Facebook的激烈竞争，公司用户增长和营收放缓，未能达到分析师预期。