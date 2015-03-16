《美国上市公司业绩公布日程表》--3月17日至3月24日

标题新闻：加拿大总理特鲁多被问及穆迪下调加拿大银行评等时表示，认识到目前楼市面临挑战
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汤森路透3月16日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司：
公布时间 业绩季度及公司名称 代码
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3月17日 AMC Q3 2015 甲骨文(Oracle)
3月18日 11:30 Q3 2015 联邦快递(FedEx)
3月18日 BMO Q3 2015 General Mills, Inc.
3月19日 BMO Q1 2015 Lennar Corp
3月19日 AMC Q3 2015 耐克公司(耐吉,Nike)
3月20日 BMO Q3 2015 Darden Restaurants Inc
3月20日 BMO Q4 2014 蒂芙尼(Tiffany)
3月24日 BMO Q1 2015 McCormick & Company Inc
如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 戴素萍 审校 张若琪)
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路透5月11日 - 热门即时通讯应用程序Snapchat的母公司Snap周三盘后公布，由于Facebook的激烈竞争，公司用户增长和营收放缓，未能达到分析师预期。
路透5月11日 - 携程公布了2017年第一季未经审计的财报。第一季营收为61亿元人民币，I/B/E/S调查中分析师预估为59.8亿元人民币。