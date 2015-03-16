版本:
中国
市场报道 | 2015年 3月 17日 星期二 07:12 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--3月17日至3月24日

汤森路透3月16日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司：

公布时间 业绩季度及公司名称 代码

----------------------------------------------------------------------

3月17日 AMC Q3 2015 甲骨文(Oracle)

3月18日 11:30 Q3 2015 联邦快递(FedEx)

3月18日 BMO Q3 2015 General Mills, Inc.

3月19日 BMO Q1 2015 Lennar Corp

3月19日 AMC Q3 2015 耐克公司(耐吉,Nike)

3月20日 BMO Q3 2015 Darden Restaurants Inc

3月20日 BMO Q4 2014 蒂芙尼(Tiffany)

3月24日 BMO Q1 2015 McCormick & Company Inc

如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 戴素萍 审校 张若琪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐