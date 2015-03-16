《焦点》ECB总裁德拉吉称区内经济在稳步复苏，呼吁加强欧洲机构整合

标题新闻：国际货币基金组织(IMF)称在希腊债务救助上尚未达成协议，磋商仍在进行－发言人
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**“主权共享”**
德拉吉表示，欧元区国家的整合程度，还不足以打消外界对其凝聚力的疑虑。
德拉吉从2012年初开始便致力于加强整合，当时欧元区债务危机促使他与其他对抗危机的要角合作拟订出一份路线图，推进银行业联盟、财政联盟、经济联盟与政治联盟。
前任欧洲央行总裁特里谢曾在2011年呼吁成立一个欧洲财政部。
德拉吉指出，欧洲的财政规则一再受到挑战，令各国之间的信任趋于紧张。
为此他提议促进机构整合，进一步共享主权，强化欧盟对其民众的责任。
“总之，我的结论是，在机构整合方面，一定要有巨大飞跃，”德拉吉表示。
“我们要改变制定国家经济政策的规则和指导方针这一体系，改为在公共机构内进一步共享主权，”他表示。(完) (编译 郑茵/张涛/陈宗琦；审校 李爽)
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