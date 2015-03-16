美国债市：520亿美元国库券标售创12月以来最高得标利率

标题新闻：加拿大总理特鲁多被问及穆迪下调加拿大银行评等时表示，认识到目前楼市面临挑战
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路透纽约3月16日 - 美国财政部周一表示，共计520亿美元的国库券标售得标利率为去年12月以来最高水平。美国联邦储备理事会(美联储/FED)本周即将举行政策会议，交易商期待能获得央行可能升息的线索。
财政部数据显示，260亿美元三个月期国库券 标售的得标利率为0.04%，为12月29日以来最高。
三个月期国库券标售的投标倍数为3.69倍，为2013年10月15日以来最低。
与此同时，财政部标售260亿美元六个月期国库券 的得标利率为0.145%，为12月22日以来最高。上周六个月国库券标售的得标利率为0.095%。
六个月期国库券标售的投标倍数为3.59倍，低于上周的3.96，亦为2013年10月15日以来最低。(完)
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路透法兰克福5月11日 - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周四表示，银行业者将同一资产多次抵押以产生信贷的能力“不受控制”，必须加以约束，否则有可能产生新的金融泡沫。
路透香港5月11日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，北汽集团的2.65亿欧元(2.88亿美元)五年期贷款获得银行业者热烈响应，已完成结案。