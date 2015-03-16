美国债市：520亿美元国库券标售创12月以来最高得标利率

路透纽约3月16日 - 美国财政部周一表示，共计520亿美元的国库券标售得标利率为去年12月以来最高水平。美国联邦储备理事会(美联储/FED)本周即将举行政策会议，交易商期待能获得央行可能升息的线索。

财政部数据显示，260亿美元三个月期国库券 标售的得标利率为0.04%，为12月29日以来最高。

三个月期国库券标售的投标倍数为3.69倍，为2013年10月15日以来最低。

与此同时，财政部标售260亿美元六个月期国库券 的得标利率为0.145%，为12月22日以来最高。上周六个月国库券标售的得标利率为0.095%。