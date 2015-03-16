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市场报道 | 2015年 3月 17日 星期二 07:38 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--3月17日-3月24日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

3月16日当周

3月17日(二)

1230 美国房屋开工年率(万户) 2月 104.9 106.5

建筑许可年率(万户) 106.5 106.0

1230 加拿大制造业销售(较前月) 1月 -1.2% +1.7%

3月18日(三)

1100 美国抵押贷款市场指数 3月13日当周 -- 415.4

再融资指数 -- 1,815.3

1230 加拿大趸售贸易(较前月) 1月 -0.8% +2.5%

1800 美国联邦基金利率目标 -- -- 0-0.25%

3月19日(四)

1230 美国经常帐收支(亿美元) 第四季 赤字1,032 赤字1,003

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 3月14日当周 29.2 28.9

四周均值(万人) -- 30.225

续请失业金人数(万人) 3月7日当周 241.0 241.8

1400 美国领先指标(较前月) 2月 +0.2% +0.2%

1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 3月 7.1 5.2

3月20日(五)

1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月 +0.7% -0.2%

(较上年同期) +1.0% +1.0%

央行核心CPI(较前月) +0.5% +0.2%

(较上年同期) +2.1% +2.2%

1230 加拿大零售销售(较前月) 1月 -0.7% -2.0%

3月23日当周

3月23日(一)

1400 美国成屋销售年率(万户)　　　　　　　　　　　　 2月　　 495　 482

3月24日(二)

1230 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月 +0.2% -0.7%

未经季节调整的CPI(较上年同期) -0.1% -0.1%

经季节调整的核心CPI(较前月) +0.1% +0.2%

未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +1.6% +1.6%

每周平均实质所得(较前月) -- +1.2%

1300 美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前月) 1月 -- +0.8%

(较上年同期) -- +5.4%

房价指数 -- 218.6

1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 3月初值 -- 55.1

1400 美国新屋销售年率(万户) 2月 48.0 48.1

1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 3月 -- 0 (完)

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大 日本与韩国

欧洲 澳洲与新西兰

中国 台湾 　 已公布经济指标一览

美国 日本

欧洲 韩国

中国 香港

澳洲 台湾 (整理 许娜；审校 张若琪)
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