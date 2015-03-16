欧洲金融：欧洲央行不会为了扶助成长而对银行手软--执委劳滕施莱格

路透法兰克福3月16日 - 欧洲央行执委劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)周一表示，银行不应有错误期望，认为欧洲央行(ECB)主管机关会温和以待；他表示，这样的态度无法通往可持续成长之路。

欧洲央行于11月依据欧洲新的单一监管机制(SSM)接手管理欧元区银行，此一机制赋予欧洲央行广泛的权力，包括要求银行增加资本缓冲的权限。

“有些人可能会认为管理者与主管机关方面的克制，是一种扶助成长的方式--就过去七年诸多主题中部分主题的管理而言，他们也许是正确的，”劳滕施莱格在法兰克福金融峰会上表示。

“但如果现在预期我会提供一段管理空档做为抚慰，甚或承诺在监管上慈悲为怀，那我恐怕要让各位失望了，”她在会议的演讲文稿中如是说。