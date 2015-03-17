欧洲经济指标预测--3月17日-3月24日****

中国资管：银行理财现“春节行情”，封闭式预期收益型产品收益率上升
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月16日当周 3月17日(二) 1000 德国ZEW经济景气判断指数 3月 正58.2 正53.0 ZEW现况指数 正50.0 正45.5 1000 欧元区就业人口(较前季) 第四季 -- +0.2% (较上年同期) -- +0.6% 1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 2月终值 +0.6% -1.6% (较上年同期) -0.3% -0.3% 扣除食品和能源的HICP(较前月) +0.5% -1.6% (较上年同期) +0.6% +0.6% 3月18日(三) 0900 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 1月 -- 顺差5.06 对全球贸易收支 -- 顺差57.56 0930 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 3月 0-9-0 0-9-0 (升息-不变-降息) 0930 英国请领失业金人数(万人) 2月 减少3 减少3.86 按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 截至1月三个月 5.6% 5.7% 平均每周薪资所得(较上年) 截至1月三个月 +2.2% +2.1% 平均每周薪资所得(不包括奖金)(较上年) 截至1月三个月 +1.8% +1.7% 1000 瑞士ZEW投资者信心指数 3月 -- 负73.0 1000 欧元区贸易收支(亿欧元)(未经季节调整) 1月 顺差150 顺差243 3月19日(四) 0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 2月 -- 顺差34.33 0830 瑞士三个月LIBOR目标区间 第一季 维持不变 负1.25%-负0.25% 1000 欧元区劳工成本(较上年) 第四季 -- +1.3% 欧元区薪资 -- +1.4% 3月20日(五) 0700 德国生产者物价指数(较前月) 2月 +0.2% -0.6% (较上年同期) -1.9% -2.2% 0900 欧元区经常帐收支(未经季节调整)(亿欧元) 1月 -- 盈余292 (经季节调整)(亿欧元) -- 盈余178 直接投资/证券投资净流动(亿欧元) -- 流入672 0930 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 2月 77.00 负94.05 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 盈余189.2 3月23日当周 3月23日(一) 1100 英国工业联盟总工业订单差值 3月 -- 正10 1500 欧元区消费者信心指数 3月初值 -- 负6.70 3月24日(二) 0800 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 3月初值 -- 47.6 服务业PMI -- 53.4 综合PMI -- 52.2 0830 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 3月初值 -- 51.1 服务业PMI -- 54.7 综合PMI -- 53.8 0900 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI) 3月初值 -- 51.0 服务业PMI -- 53.7 综合PMI -- 53.3 0900 意大利薪资指数(较前月) 2月 -- +0.70% (较上年同期) -- +1.1% 0930 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月 -- -0.9% (较上年同期) -- +0.3% 零售物价指数(RPI) (较前月) -- -0.8% (较上年同期) -- +1.1% 扣除抵押贷款的RPI(较前月) -- -0.9% (较上年同期) -- +1.2% 0930 英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月) 2月 -- -3.7% (较上年同期) -- -14.2% 产出物价(较前月) -- -0.5% (较上年同期) -- -1.8% 核心产出物价(较前月) -- +0.2% (较上年同期) -- +0.5% 3月24-27日 0700 德国进口物价(较前月) 2月 -- -0.8% (较上年同期) -- -4.4%(完)
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
路透台北1月23日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股买超100.15亿台币，连两个交易日 买超共计122.17亿台币；上交易日修正后为买超22.02亿台币。 三大法人今日合计买超101.25亿台币，上交易日修正后为买超26.31亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/23 +100.15 +101.25 1/20 +22.02r +26.31r 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59
* 日经指数跌1.29%，沪综指涨0.16%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.36%，美国原油期货跌0.11%，美国10年期公债收益率报2.43%