路透专访：瑞典需要采取更多措施来推高通胀--财长

路透斯德哥尔摩3月16日 - 瑞典财长安德森周一表示，政府将鼓励房地产等领域的投资以支持超宽松货币政策。瑞典政府将于下月提交预算报告。

安德森称，政府需要确保降息是用来推动投资。

她在接受路透采访时表示，“我们能够做的是确保低利率在实体经济中得到反映。”

安德森将在4月中提交春季预算报告。

她同时表示，这份预算案可能包含“重大改革”，就业、教育和环境将处于优先地位。她说，改革必须得到充分的资金支持。

瑞典央行的举措难与欧洲央行每月600亿欧元购债的大手笔相提并论，而且瑞典克朗过去一个月升值，令人担忧最近瑞典通胀的上升势头可能夭折。