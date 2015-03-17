路透专访：瑞典需要采取更多措施来推高通胀--财长

中国资管：银行理财现“春节行情”，封闭式预期收益型产品收益率上升
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
路透斯德哥尔摩3月16日 - 瑞典财长安德森周一表示，政府将鼓励房地产等领域的投资以支持超宽松货币政策。瑞典政府将于下月提交预算报告。
安德森称，政府需要确保降息是用来推动投资。
她在接受路透采访时表示，“我们能够做的是确保低利率在实体经济中得到反映。”
安德森将在4月中提交春季预算报告。
她同时表示，这份预算案可能包含“重大改革”，就业、教育和环境将处于优先地位。她说，改革必须得到充分的资金支持。
瑞典央行的举措难与欧洲央行每月600亿欧元购债的大手笔相提并论，而且瑞典克朗过去一个月升值，令人担忧最近瑞典通胀的上升势头可能夭折。
“这将使推高通胀更加困难，”安德森说，“欧洲是我们最大的出口市场。显然，强劲的克朗和疲软的需求，或至少欧洲复苏缓慢，影响瑞典经济。”(完) (编译 秦德兴; 审校 张涛)
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
路透台北1月23日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股买超100.15亿台币，连两个交易日 买超共计122.17亿台币；上交易日修正后为买超22.02亿台币。 三大法人今日合计买超101.25亿台币，上交易日修正后为买超26.31亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/23 +100.15 +101.25 1/20 +22.02r +26.31r 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59
特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。特朗普在就职典礼中指出，就业岗位外包至海外，对美国中产阶层造成重创，“从此刻开始，将是美国优先。”