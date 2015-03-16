金砖国家：3月16日股汇市收盘纵览

路透3月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月16日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 涨0.11%或1.01点报940.57点。
中国股市：沪综指收升2.3%至逾五年半新高，总理讲话提振市场信心
中国汇市：人民币随中间价收跌，强势国际美元是短期主要压力
香港股市：尾随内地股市收高，受中国政策利多憧憬推动
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收升0.52%，报48,848.21点。
巴西汇市：雷亚尔略微反弹，因周末街头大规模游行没有出现暴力事件，投资者紧张情绪缓解。雷亚尔兑美元今年以来已跌约17.5%，上周五还触及近12年低位。雷亚尔兑美元 周一收报3.2438/45，上日收报3.2460/90。
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南非股市：收高，在主要股指上周创今年最大单周跌幅后，投资者逢低承接，指标Top-40绩优股指数 收升0.72%，报46,202点；综合指数 涨0.66%，报52,139点。
南非汇市：兰特兑美元上涨，聚焦在经常账和CPI数据
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印度股市：下跌并创逾一个月最低收位，因外资重仓股出现获利了结。BSE指数 收低0.23%，报28,437.71点，为2月10日以来最低收位。NSE指数 跌0.17%，报8,633.15点，为2月11日以来最低收位。
印度汇市：卢比兑美元收升，报62.8050/8150，因私营银行和外资银行抛售美元。上日收报62.9650/9750。在美联储开始为期两天的政策会议前，亚洲新兴货币大多延续跌势，因投资者情绪谨慎。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 跌2.48%，报812.880点；MSCI明晟俄罗斯指数 跌1.73%，报443.98点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升0.09%至62.192卢布；卢布兑欧元 跌0.69%至65.749卢布。(完)
(整理 李爽 审校 张若琪)