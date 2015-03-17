国际油市：OPEC公布所有成员国的产量数据，几个月来首见

中国资管：银行理财现“春节行情”，封闭式预期收益型产品收益率上升
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
路透伦敦3月16日 - 石油输出国组织(OPEC)成员国自己公布的产量数据多年来一直遭到质疑，以致于该组织只好公布外界的估测数据。
这使得一个由OPEC观察家组成的微型产业应运而生，他们利用秘密的消息源来跟踪每一桶产量。以前成员国为产量配额争得不可开交，各国产量数据争议很大。OPEC后来暂停了各成员国的产量配额体系。
但周一OPEC公布了一套各成员国向其维也纳秘书处提交的产量数据，没有一个成员国缺席，这种情况在几个月来还属首次。
这些数据还显示，基于成员国提交的数据得出的OPEC产量，与根据大量第二手消息源提供的数据得出的产量，差距正在缩小。第二手消息源包括顾问和行业媒体等。
“我可以看出一些成员国在努力解决这些问题并公布更可靠的数据，”为一个欧洲政府工作的一名石油市场专家表示，“但有几个国家，我怀疑没有太大改善。”
自从2012年以来，OPEC就在其月度报告中发布两套数据，一套来自成员国自身，另一套来自第二手消息源。
两套数据经常存在很大的差异。但据周一发布的2015年2月预估报告显示，两套数据所显示的OPEC总产量之差已收窄至23万桶/日左右，2012年首次公布两套数据时相差近100万桶/日。(完) (编译 汪红英；审校 张涛)
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
路透台北1月23日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股买超100.15亿台币，连两个交易日 买超共计122.17亿台币；上交易日修正后为买超22.02亿台币。 三大法人今日合计买超101.25亿台币，上交易日修正后为买超26.31亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/23 +100.15 +101.25 1/20 +22.02r +26.31r 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59
特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。特朗普在就职典礼中指出，就业岗位外包至海外，对美国中产阶层造成重创，“从此刻开始，将是美国优先。”