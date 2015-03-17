版本:
中国
亚洲 | 2015年 3月 17日 星期二 09:05 BJT

中国经济：建期限匹配、成本适当及多元可持续PPP资金保障机制--发改委

路透北京3月17日 - 中国国家发展和改革委称，将努力拓宽政府和社会资本合作项目（PPP）融资渠道，推动建立期限匹配、成本适当以及多元可持续的PPP项目资金保障机制。对符合条件的PPP项目，贷款期限最长可达30年，贷款利率可适当优惠。

发改委网站近日刊登新闻稿称，已与国家开发银行联合印发通知，将积极引入外资企业、民营企业、中央企业、地方国企等各类市场主体，灵活运用基金投资、银行贷款、发行债券等各类金融工具，推进建立PPP项目资金保障机制。

上述通知并称，开发银行要充分发挥中长期融资优势，在监管政策允许范围内，给予PPP项目差异化信贷政策，包括加强信贷规模的统筹调配，优先保障PPP项目的融资需求；建立绿色通道，加快PPP项目贷款审批。

通知还要求，国开行要贯彻《国务院关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》关于“支持开展排污权、收费权、集体林权、特许经营权、购买服务协议预期收益、集体土地承包经营权质押贷款等担保创新类贷款业务”的要求，积极创新PPP项目的信贷服务。

中国政府2015年年工作报告称，要“积极推广政府和社会资本合作模式”、“发挥好开发性金融、政策性金融在增加公共产品供给中的作用”。（完） (发稿 李铮; 审校 倪蔚丹/毕晓雯)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐