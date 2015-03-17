中国经济：建期限匹配、成本适当及多元可持续PPP资金保障机制--发改委

中国资管：银行理财现“春节行情”，封闭式预期收益型产品收益率上升
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
路透北京3月17日 - 中国国家发展和改革委称，将努力拓宽政府和社会资本合作项目（PPP）融资渠道，推动建立期限匹配、成本适当以及多元可持续的PPP项目资金保障机制。对符合条件的PPP项目，贷款期限最长可达30年，贷款利率可适当优惠。
发改委网站近日刊登新闻稿称，已与国家开发银行联合印发通知，将积极引入外资企业、民营企业、中央企业、地方国企等各类市场主体，灵活运用基金投资、银行贷款、发行债券等各类金融工具，推进建立PPP项目资金保障机制。
上述通知并称，开发银行要充分发挥中长期融资优势，在监管政策允许范围内，给予PPP项目差异化信贷政策，包括加强信贷规模的统筹调配，优先保障PPP项目的融资需求；建立绿色通道，加快PPP项目贷款审批。
通知还要求，国开行要贯彻《国务院关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》关于“支持开展排污权、收费权、集体林权、特许经营权、购买服务协议预期收益、集体土地承包经营权质押贷款等担保创新类贷款业务”的要求，积极创新PPP项目的信贷服务。
中国政府2015年年工作报告称，要“积极推广政府和社会资本合作模式”、“发挥好开发性金融、政策性金融在增加公共产品供给中的作用”。（完） (发稿 李铮; 审校 倪蔚丹/毕晓雯)
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
路透台北1月23日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股买超100.15亿台币，连两个交易日 买超共计122.17亿台币；上交易日修正后为买超22.02亿台币。 三大法人今日合计买超101.25亿台币，上交易日修正后为买超26.31亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/23 +100.15 +101.25 1/20 +22.02r +26.31r 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59
特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。特朗普在就职典礼中指出，就业岗位外包至海外，对美国中产阶层造成重创，“从此刻开始，将是美国优先。”