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货币新闻 | 2015年 3月 17日 星期二 08:04 BJT

日本经济：财务大臣麻生太郎称，一两年的时间不足以改变通缩心态

路透3月17日 - 日本财务大臣麻生太郎表示：

* 中国经济构成下行风险，必须密切关注

* 在经历了20年的通缩之后，一两年的时间并不足以改变通缩心态。(完)

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