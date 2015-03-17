澳洲个股：必和必拓拟剥离资产价值130亿美元，而债务规模远低于预期

中国资管：银行理财现“春节行情”，封闭式预期收益型产品收益率上升
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
路透墨尔本3月17日 - 全球最大的矿产商必和必拓(BHP Billiton) 将于6月剥离的资产价值为129.5亿美元，而且一同剥离的债务规模远低于分析师此前预期，这为剥离资产成立的新公司South32留出了充分的成长空间。
必和必拓周二公布文件详细说明了South32的铝、锰、镍、白银和煤炭资产的表现。这些资产原先长期被必和必拓旗下铁矿石、石油、铜和炼焦煤业务的光环所掩盖。
“业务剥离将简化必和必拓的业务线，也有望解冻股东价值，同时缔造一家全新的全球多元化金属与矿业公司，它在旗下业务涉及的每种商品市场中都具有举足轻重的地位，”必和必拓董事长纳塞尔(Jacques Nasser)在声明中称。
这份受到外界热切期盼的文件显示，South32这家新成立的中等规模矿产企业计划每半年将基本获利的至少40%用于派息。
该公司不打算在截止2015年6月30日的半年度进行派息，因为那时公司成立仅一个月。
South32将从必和必拓继承6.74亿美元净债务，这一数额不到分析师原先预估的一半。
必和必拓股东将于5月6日就资产剥离投票，South32股票预计将于6月2日开始交易。
必和必拓称，South32资产在截止2014年12月31日的六个月中，为公司贡献了7.38亿美元税后净利，截止2014年6月的一年贡献了2.17亿美元。
完成此次资产剥离的一次性总成本估计约为7.38亿美元。(完)
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
路透台北1月23日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股买超100.15亿台币，连两个交易日 买超共计122.17亿台币；上交易日修正后为买超22.02亿台币。 三大法人今日合计买超101.25亿台币，上交易日修正后为买超26.31亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/23 +100.15 +101.25 1/20 +22.02r +26.31r 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59
特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。特朗普在就职典礼中指出，就业岗位外包至海外，对美国中产阶层造成重创，“从此刻开始，将是美国优先。”