澳洲个股：必和必拓拟剥离资产价值130亿美元，而债务规模远低于预期

路透墨尔本3月17日 - 全球最大的矿产商必和必拓(BHP Billiton) 将于6月剥离的资产价值为129.5亿美元，而且一同剥离的债务规模远低于分析师此前预期，这为剥离资产成立的新公司South32留出了充分的成长空间。

必和必拓周二公布文件详细说明了South32的铝、锰、镍、白银和煤炭资产的表现。这些资产原先长期被必和必拓旗下铁矿石、石油、铜和炼焦煤业务的光环所掩盖。

“业务剥离将简化必和必拓的业务线，也有望解冻股东价值，同时缔造一家全新的全球多元化金属与矿业公司，它在旗下业务涉及的每种商品市场中都具有举足轻重的地位，”必和必拓董事长纳塞尔(Jacques Nasser)在声明中称。

这份受到外界热切期盼的文件显示，South32这家新成立的中等规模矿产企业计划每半年将基本获利的至少40%用于派息。

该公司不打算在截止2015年6月30日的半年度进行派息，因为那时公司成立仅一个月。

South32将从必和必拓继承6.74亿美元净债务，这一数额不到分析师原先预估的一半。

必和必拓股东将于5月6日就资产剥离投票，South32股票预计将于6月2日开始交易。

必和必拓称，South32资产在截止2014年12月31日的六个月中，为公司贡献了7.38亿美元税后净利，截止2014年6月的一年贡献了2.17亿美元。