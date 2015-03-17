新西兰个股：恒天然开始向非会员收购牛乳，与海外对手展开供应争夺战

路透威灵顿3月17日 - 新西兰大型乳制品企业恒天然(Fonterra) 已开始向非会员收购牛乳，此为恒天然成立以来的创举，意味着其为了对抗国内日益崛起的外资加工业者而在策略上做出重大转变。

新西兰为全球最大乳品出口国，而恒天然就占该国出口份额将近三分之一。由于新兴经济体需求激增，国际乳品市场密切关注恒天然如何因应国外对手的猛烈攻势。

市场份额竞争愈发激烈，可能也会促使产量增加，从而推低已然因全球供应增加而承压的乳价，尤其此时正值欧洲对其乳品业解除管制。

恒天然旗下去年底才成立的子公司Mymilk主管对路透说，恒天然已和“一些”非会员农户签署合约，使其成为Mymilk供应商。

“大部分的签约商是新加入这一行的，”Mymilk执行长Richard Allen说，他指的是部分签约农户原先是养羊或养牛，之后才转至乳品业。但他拒绝透露具体数字。

随着新西兰乳品产量升至记录水平，对牛乳供应的竞争也益发激烈。包括法国达能(Danone) 和中国的蒙牛乳业 在内，目前约有10家乳品加工商都在争夺牛乳供应。

以农户Willy Leferink为例，少掉像加入恒天然的那种入会费，就足以是他选择成为Synlait 供应商的理由。Synlait有部分持股由中国光明乳业 所拥有。

价格灵活性也让小公司比恒天然更具优势。恒天然受到反垄断法的限制，必须根据全球交易乳价制定交货价格。