《中国报摘》--中国证券报3月17日

中国资管：银行理财现“春节行情”，封闭式预期收益型产品收益率上升
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
* 头版头条:
--沪综指 周一强势上攻，一举突破3,400点关口；以创业板指数为代表的小盘成长股继续上演新高秀，市场呈现出大小盘共升、蓝筹成长共舞的特征。分析人士认为，在市场量能放大、融资潮涌和大小盘双轮驱动背景下，春季攻势将继续火热上演。建议投资者淡化风格，维持均衡配置的思路。
* 其他:
--中国证监会主席肖钢表示，支持西藏企业通过多层次股权市场发展壮大；支持西藏企业发行债券融资。
--国家发改委、国家开发银行近日联合印发《关于推进开发性金融支持政府和社会资本合作有关工作的通知》指出，国开行在监管政策允许范围内，给予PPP项目(公私合作关系)差异化信贷政策，优先保障PPP项目的融资需求，对符合条件的PPP项目，贷款期限最长可达30年，贷款利率可适当优惠。
--国家能源局正在进一步研究提高煤炭清洁高效利用，将尽快制定出台《煤炭清洁高效利用行动计划》、《关于稳步推进天然气产业化示范指导意见》、《关于稳步推进煤制油示范项目建设的指导意见》。
--中国国际金融有限公司消息，根据中金公司董事会决议，董事会聘请毕明建为中金公司总裁及管理委员会主席。
--根据基金业协会的数据，截至2015年2月底，中国境内管理的公募基金资产合计达48,607.18亿元人民币，同比增长36.80%，环比增6.95%，按此增速至3月底有望突破5万亿元。其中，在A股的赚钱效应下，开放式混合型基金和开放式股票型基金增速最快。
--保利地产 披露2014年年报，去年实现净利润122亿元，同比增13.52%；基本每股收益1.14元；拟向全体股东每10股派发现金红利2.16元；公司同时还发布非公开发行预案，拟向特定对象非公开发行A股，募集资金总额不超过100亿元。
--沱牌舍得 公告称，公司控股股东沱牌舍得集团终止38.78%股权转让及增资扩股挂牌，因未征集到意向受让方。（完） 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 边竞; 审校 张喜良)
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
路透台北1月23日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股买超100.15亿台币，连两个交易日 买超共计122.17亿台币；上交易日修正后为买超22.02亿台币。 三大法人今日合计买超101.25亿台币，上交易日修正后为买超26.31亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/23 +100.15 +101.25 1/20 +22.02r +26.31r 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59
特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。特朗普在就职典礼中指出，就业岗位外包至海外，对美国中产阶层造成重创，“从此刻开始，将是美国优先。”