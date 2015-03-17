《中国报摘》--中国证券报3月17日

* 头版头条:

--沪综指 周一强势上攻，一举突破3,400点关口；以创业板指数为代表的小盘成长股继续上演新高秀，市场呈现出大小盘共升、蓝筹成长共舞的特征。分析人士认为，在市场量能放大、融资潮涌和大小盘双轮驱动背景下，春季攻势将继续火热上演。建议投资者淡化风格，维持均衡配置的思路。

* 其他:

--中国证监会主席肖钢表示，支持西藏企业通过多层次股权市场发展壮大；支持西藏企业发行债券融资。

--国家发改委、国家开发银行近日联合印发《关于推进开发性金融支持政府和社会资本合作有关工作的通知》指出，国开行在监管政策允许范围内，给予PPP项目(公私合作关系)差异化信贷政策，优先保障PPP项目的融资需求，对符合条件的PPP项目，贷款期限最长可达30年，贷款利率可适当优惠。

--国家能源局正在进一步研究提高煤炭清洁高效利用，将尽快制定出台《煤炭清洁高效利用行动计划》、《关于稳步推进天然气产业化示范指导意见》、《关于稳步推进煤制油示范项目建设的指导意见》。

--中国国际金融有限公司消息，根据中金公司董事会决议，董事会聘请毕明建为中金公司总裁及管理委员会主席。

--根据基金业协会的数据，截至2015年2月底，中国境内管理的公募基金资产合计达48,607.18亿元人民币，同比增长36.80%，环比增6.95%，按此增速至3月底有望突破5万亿元。其中，在A股的赚钱效应下，开放式混合型基金和开放式股票型基金增速最快。

--保利地产 披露2014年年报，去年实现净利润122亿元，同比增13.52%；基本每股收益1.14元；拟向全体股东每10股派发现金红利2.16元；公司同时还发布非公开发行预案，拟向特定对象非公开发行A股，募集资金总额不超过100亿元。