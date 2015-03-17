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亚洲 | 2015年 3月 17日 星期二 08:14 BJT

《汇市简讯》美元/日圆持稳，关注日本央行会议

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    * 美元/日圆昨日依然变动不大，处于121.09-41区间，上周五在121.
14-57区间
    * 可能继续原地踏步，观望日本央行会议
    * 美国公债收益率微跌，但日本股市走强，开盘后上涨1%
    * 选择权可能帮助限制汇率波动，121.00, 121.75, 122.00处有大型
选择权到期
    * 121.00开始仍有日本投资者-进口商买盘，121.75前方开始有卖单

    (完)
    
        
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 (编译 张涛；审校 杜明霞)

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