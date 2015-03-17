中国个股：浦发银行完成第二期150亿元优先股发行，票面股息率5.5%

中国资管：银行理财现“春节行情”，封闭式预期收益型产品收益率上升
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
路透上海3月17日 - 继去年12月完成首期150亿元人民币优先股发行后，中国浦东发展银行股份有限公司 周二公告称，近日已完成第二期150亿元优先股发行，保险资金认购大部分份额。
公告指出，本期优先股确定的票面股息率为5.5%，而第一期优先股确定的股息率为6%。本次募集资金仍将用于补充公司的其他一级资本。
公告称，本次共有12家机构参与浦发银行优先股认购，其中中国平安 旗下平安人寿和平安财险分别认购59.36亿元和3.48亿元；中国人民保险集团 旗下人保资产管理股份有限公司认购34.88亿元。
在第一期优先股中，中国平安亦是认购大户，其透过平安人寿、平安财险和平安资产管理公司分别认购11.47亿元。
浦发银行周一收报15.47元。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
路透台北1月23日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股买超100.15亿台币，连两个交易日 买超共计122.17亿台币；上交易日修正后为买超22.02亿台币。 三大法人今日合计买超101.25亿台币，上交易日修正后为买超26.31亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/23 +100.15 +101.25 1/20 +22.02r +26.31r 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59
特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。特朗普在就职典礼中指出，就业岗位外包至海外，对美国中产阶层造成重创，“从此刻开始，将是美国优先。”