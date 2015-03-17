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亚洲 | 2015年 3月 17日 星期二 08:16 BJT

中国个股：浦发银行完成第二期150亿元优先股发行，票面股息率5.5%

路透上海3月17日 - 继去年12月完成首期150亿元人民币优先股发行后，中国浦东发展银行股份有限公司 周二公告称，近日已完成第二期150亿元优先股发行，保险资金认购大部分份额。

公告指出，本期优先股确定的票面股息率为5.5%，而第一期优先股确定的股息率为6%。本次募集资金仍将用于补充公司的其他一级资本。

公告称，本次共有12家机构参与浦发银行优先股认购，其中中国平安 旗下平安人寿和平安财险分别认购59.36亿元和3.48亿元；中国人民保险集团 旗下人保资产管理股份有限公司认购34.88亿元。

在第一期优先股中，中国平安亦是认购大户，其透过平安人寿、平安财险和平安资产管理公司分别认购11.47亿元。

浦发银行周一收报15.47元。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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