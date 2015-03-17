钢铁产业：中国钢铁行业需要整合以削减过剩产能--武钢董事长

路透北京3月16日 - 中国第四大钢铁制造商--武汉钢铁（集团）公司的董事长邓崎琳向路透表示，中国的钢铁行业若要削减过剩的供应，整合至关重要。供应过剩已压低钢铁价格，并使数十家钢企负债累累。

中国政府正在制定政策以削减过剩的钢铁产能，相关政策可能还包括鼓励钢铁行业并购的举措。

邓崎琳称，中国有上千家钢铁企业，这是不可行的，需要把这些企业整合为几家大型的钢铁企业。

受产能过剩和经济放缓拖累，钢材价格 去年下跌28%。中国2014年的钢材消费量也有所下降，这是30年来首次出现下滑。中国是全球最大的钢材生产和消费国。