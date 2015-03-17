《台湾报摘》--工商时报、经济日报3月17日

*工商时报：

--台电打算自核后端基金提拨近113亿台币经费，将核一、二厂用过的1,200束核燃料棒，运往海外处理。对此，立法院经济委员会认为，台电的作法违反预算法规定，因此16日经协商后，通过临时提案，要求台电立即暂停公开招标作业，在预算未经立法院审议通过前，不得办理招标。

--陆委会主委夏立言表示，不论执政党、反对党，大的小的，都要不断沟通。他同时表示，陆委会的责任，是不管2016年谁执政，都希望平顺两岸关系。

--年底前，金管会对五项大陆政策都不考虑松绑。金管会主委曾铭宗表示，由于年底大选在即，对于没有形成共识、时机仍不成熟的大陆开放政策，都会暂不研议，即包括陆资持股不逾50%的企业来台发F股(即境外企业来台上市的股票)、台沪通、陆企来台发宝岛债、提高银行对大陆限额及开放散户买宝岛债等，都等明年再说。

*经济日报：

--台股涨跌幅限制从7%放宽到10%措施，最快提前到6月1日或6月中旬上路，担保维持率提高到130%则提前至5月1日上路。金管会强调，必须所有券商都完成程式修改后，放宽涨跌幅限制才会正式上路。

--陆委会主委夏立言与大陆国台办主任张志军的〞夏张会〞可望于4月在金门登场，台湾方面则是希望在两岸两会互设办事机构、陆客来台中转等议题方面取得进展。

--第一金 总经理郑美玲表示，持续扩大集团版图、力拚资产规模成长，成为亚洲区域型金融集团，是第一金发展的核心目标之一。目前第一金资产规模已达2.36兆(万亿)台币，如欲成为亚洲区域性银行，资产规模至少须达5-6兆台币。第一金规划，三到五年内将透过海外并购，扩充资产规模。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。