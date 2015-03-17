《台湾报摘》--工商时报、经济日报3月17日

中国资管：银行理财现“春节行情”，封闭式预期收益型产品收益率上升
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
*工商时报：
--台电打算自核后端基金提拨近113亿台币经费，将核一、二厂用过的1,200束核燃料棒，运往海外处理。对此，立法院经济委员会认为，台电的作法违反预算法规定，因此16日经协商后，通过临时提案，要求台电立即暂停公开招标作业，在预算未经立法院审议通过前，不得办理招标。
--陆委会主委夏立言表示，不论执政党、反对党，大的小的，都要不断沟通。他同时表示，陆委会的责任，是不管2016年谁执政，都希望平顺两岸关系。
--年底前，金管会对五项大陆政策都不考虑松绑。金管会主委曾铭宗表示，由于年底大选在即，对于没有形成共识、时机仍不成熟的大陆开放政策，都会暂不研议，即包括陆资持股不逾50%的企业来台发F股(即境外企业来台上市的股票)、台沪通、陆企来台发宝岛债、提高银行对大陆限额及开放散户买宝岛债等，都等明年再说。
*经济日报：
--台股涨跌幅限制从7%放宽到10%措施，最快提前到6月1日或6月中旬上路，担保维持率提高到130%则提前至5月1日上路。金管会强调，必须所有券商都完成程式修改后，放宽涨跌幅限制才会正式上路。
--陆委会主委夏立言与大陆国台办主任张志军的〞夏张会〞可望于4月在金门登场，台湾方面则是希望在两岸两会互设办事机构、陆客来台中转等议题方面取得进展。
--第一金 总经理郑美玲表示，持续扩大集团版图、力拚资产规模成长，成为亚洲区域型金融集团，是第一金发展的核心目标之一。目前第一金资产规模已达2.36兆(万亿)台币，如欲成为亚洲区域性银行，资产规模至少须达5-6兆台币。第一金规划，三到五年内将透过海外并购，扩充资产规模。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
路透台北1月23日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股买超100.15亿台币，连两个交易日 买超共计122.17亿台币；上交易日修正后为买超22.02亿台币。 三大法人今日合计买超101.25亿台币，上交易日修正后为买超26.31亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/23 +100.15 +101.25 1/20 +22.02r +26.31r 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59
特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。特朗普在就职典礼中指出，就业岗位外包至海外，对美国中产阶层造成重创，“从此刻开始，将是美国优先。”