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亚洲 | 2015年 3月 17日 星期二 08:26 BJT

《香港报摘》--经济日报3月17日

* 头版头条：

--获国务院总理李克强当推销员卖广告，加上阿里巴巴 马云于德国介绍“刷脸支付”，科网股股价借势炒高。

* 其他：

--香港五家银行首次被金管局界定为系统性重要银行（D-SIB），证券界预料中银香港 以及东亚 或要在2019年前集资以提高资本。

--香港财经事务及库务局局长陈家强称，希望可以让ETF(上市交易基金)、股指期货纳入互联互通范围，但未必可与深港通推出时同一时间做到。

--前海管理局局长张备在港表示，今年前海会出让8-10幅土地，其中五幅以上会给港资企业。 （完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 张喜良)

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