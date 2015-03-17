中国金融：毕明建回归中金公司，出任总裁及管理委员会主席

路透上海3月17日 - 中国顶级投行中国国际金融有限公司周一晚间宣布，董事会聘请“老员工”毕明建为中金公司总裁及管理委员会主席。近阶段代为履行总裁及管委员主席职务的林寿康，将回归其运营总监本职。

公司新闻稿指出，毕明建曾参与中金公司的组建，并作为首批员工服务公司十余年，曾担任公司副总裁、管理委员会成员、管理委员会代理主席、投资银行部联席负责人、联席运营总监、高级管理顾问等职务。在离开中金后，他曾就职于世界银行、中国建设银行 、厚朴投资等金融机构。