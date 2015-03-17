中股业绩：保利地产去年净利同比增13.5%，拟定增募资至多100亿元

年报显示，该公司去年实现签约销售面积1,066.61万平方米，签约销售金额1,366.76亿元，同比分别增长0.21%和9.09%，市场占有率逆市提升0.25%至1.79%。基本每股收益1.14元；拟向全体股东每10股派发现金红利2.16元。

保利地产同时公告称，拟向实际控制人保利集团在内的不超过10家特定对象，定向发行不超过11.5亿股，发行价格不低于8.74亿元/股。其中，保利集团承诺以不超过15亿元且不低于5亿元现金、并且与其他认购对象相同的认购价格认购本次发行的股票。