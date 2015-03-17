中股业绩：保利地产去年净利同比增13.5%，拟定增募资至多100亿元

中国资管：银行理财现“春节行情”，封闭式预期收益型产品收益率上升
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
路透上海3月17日 - 中国大型房地产企业--保利地产 周二公布，去年实现净利润122亿元人民币，同比增13.52%；公司并拟定向增发募集资金不超过100亿元，投向南京、成都等11个地产项目。
年报显示，该公司去年实现签约销售面积1,066.61万平方米，签约销售金额1,366.76亿元，同比分别增长0.21%和9.09%，市场占有率逆市提升0.25%至1.79%。基本每股收益1.14元；拟向全体股东每10股派发现金红利2.16元。
保利地产同时公告称，拟向实际控制人保利集团在内的不超过10家特定对象，定向发行不超过11.5亿股，发行价格不低于8.74亿元/股。其中，保利集团承诺以不超过15亿元且不低于5亿元现金、并且与其他认购对象相同的认购价格认购本次发行的股票。
公司表示，房地产行业政策从严格控制转为差异化调整，市场发展趋于理性，定增有利于改善公司财务状况，优化公司资本结构。截至去年末，其合并口径的资产负债率为77.89%，处于行业内较高水平。
保利地产周一收报9.72元，最近一个月累计下跌2.41%。（完）
欲浏览公告详情，请点选 here (发稿 徐永；审校 张喜良)
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
路透台北1月23日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股买超100.15亿台币，连两个交易日 买超共计122.17亿台币；上交易日修正后为买超22.02亿台币。 三大法人今日合计买超101.25亿台币，上交易日修正后为买超26.31亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/23 +100.15 +101.25 1/20 +22.02r +26.31r 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59
特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。特朗普在就职典礼中指出，就业岗位外包至海外，对美国中产阶层造成重创，“从此刻开始，将是美国优先。”