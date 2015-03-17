全球金融：抄底俄罗斯的投资者押宝成功，年内回报位居新兴市场前列

中国资管：银行理财现“春节行情”，封闭式预期收益型产品收益率上升
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
位于波士顿的数据供应商EPFR Global的数据显示，基于俄罗斯市场的债券基金今年迄今净流入1.16亿美元，不过这只是部分逆转了去年流出8.64亿美元的势头。
对一些债券投资者来说，俄罗斯13%的一年期公债收益率(殖利率)似乎可以很好地补偿政治风险。俄罗斯美元债券收益率较美国公债高出近5个百分点，接近埃塞俄比亚和巴基斯坦等信用评级远低于俄罗斯的国家的利差水平。
此外，由于俄罗斯政府和企业不能发行新的硬通货债务，外部主权债务较一年前下降20亿美元至540亿美元。
最近投资者信心的关键来自于卢布的相对稳定。
卢布2月实质有效汇率(REER)较10年均值低25%。实质有效汇率用于衡量一种货币是被高估还是低估。
那些准确把握时机回归俄罗斯股市的投资者，今年也将取得比在其他几乎所有新兴市场都要出色的回报。以美元计算，俄罗斯股市今年已经上涨15%。
EPFR追踪的俄罗斯股票基金表现也好于其他任何发展中国家，今年流入的资金超过4亿美元，即便零售销售、薪资和资本支出下滑都预示着经济将深度衰退。
股市会否进一步上涨将取决于油价和西方何时取消对俄金融和能源领域的制裁。很多人目前还是犹豫不决。(完) (编译 王颖/秦德兴; 审校 许娜/徐文焰)
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
路透台北1月23日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股买超100.15亿台币，连两个交易日 买超共计122.17亿台币；上交易日修正后为买超22.02亿台币。 三大法人今日合计买超101.25亿台币，上交易日修正后为买超26.31亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/23 +100.15 +101.25 1/20 +22.02r +26.31r 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59
特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。特朗普在就职典礼中指出，就业岗位外包至海外，对美国中产阶层造成重创，“从此刻开始，将是美国优先。”