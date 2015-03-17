全球金融：抄底俄罗斯的投资者押宝成功，年内回报位居新兴市场前列

位于波士顿的数据供应商EPFR Global的数据显示，基于俄罗斯市场的债券基金今年迄今净流入1.16亿美元，不过这只是部分逆转了去年流出8.64亿美元的势头。

对一些债券投资者来说，俄罗斯13%的一年期公债收益率(殖利率)似乎可以很好地补偿政治风险。俄罗斯美元债券收益率较美国公债高出近5个百分点，接近埃塞俄比亚和巴基斯坦等信用评级远低于俄罗斯的国家的利差水平。

此外，由于俄罗斯政府和企业不能发行新的硬通货债务，外部主权债务较一年前下降20亿美元至540亿美元。

最近投资者信心的关键来自于卢布的相对稳定。

卢布2月实质有效汇率(REER)较10年均值低25%。实质有效汇率用于衡量一种货币是被高估还是低估。

那些准确把握时机回归俄罗斯股市的投资者，今年也将取得比在其他几乎所有新兴市场都要出色的回报。以美元计算，俄罗斯股市今年已经上涨15%。

EPFR追踪的俄罗斯股票基金表现也好于其他任何发展中国家，今年流入的资金超过4亿美元，即便零售销售、薪资和资本支出下滑都预示着经济将深度衰退。