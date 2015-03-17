亚洲金融：法德意同意加入亚洲基础设施投资银行--金融时报

路透3月17日 - 英国《金融时报》在周二称，法国、德国和意大利同意加入由中国主导的亚洲基础设施投资银行，追随英国脚步。这对于美国阻止西方国家加入该机构的努力是又一打击。

该报援引欧洲官员的讲话称，上述四国决定加入亚洲基础设施投资银行(AIIB)，对美国来说是重大挫折。

AIIB于去年在北京发起，旨在推动亚洲在运输、能源、电信以及其他基础设施领域的投资。该机构被视为由西方主导的世界银行和亚洲开发银行的竞争对手。

中国在今年早些时候表示，共有26个国家成为该机构的创始成员，大多来自亚洲和中东。

日本、澳洲和韩国目前仍未加入该机构，澳洲总理艾保德周末称近期将就是否加入做出最终决定。

韩国则表示目前仍在和中国以及其他国家探讨加入该机构的可能性。

日本作为中国在亚洲的主要竞争对手，与美国在亚洲开发银行中拥有最多的份额。(完)