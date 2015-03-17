亚洲金融：法德意同意加入亚洲基础设施投资银行--金融时报

中国资管：银行理财现“春节行情”，封闭式预期收益型产品收益率上升
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
路透3月17日 - 英国《金融时报》在周二称，法国、德国和意大利同意加入由中国主导的亚洲基础设施投资银行，追随英国脚步。这对于美国阻止西方国家加入该机构的努力是又一打击。
该报援引欧洲官员的讲话称，上述四国决定加入亚洲基础设施投资银行(AIIB)，对美国来说是重大挫折。
AIIB于去年在北京发起，旨在推动亚洲在运输、能源、电信以及其他基础设施领域的投资。该机构被视为由西方主导的世界银行和亚洲开发银行的竞争对手。
中国在今年早些时候表示，共有26个国家成为该机构的创始成员，大多来自亚洲和中东。
日本、澳洲和韩国目前仍未加入该机构，澳洲总理艾保德周末称近期将就是否加入做出最终决定。
韩国则表示目前仍在和中国以及其他国家探讨加入该机构的可能性。
日本作为中国在亚洲的主要竞争对手，与美国在亚洲开发银行中拥有最多的份额。(完)
(编译 秦德兴; 审校 张涛)
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
路透台北1月23日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股买超100.15亿台币，连两个交易日 买超共计122.17亿台币；上交易日修正后为买超22.02亿台币。 三大法人今日合计买超101.25亿台币，上交易日修正后为买超26.31亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/23 +100.15 +101.25 1/20 +22.02r +26.31r 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59
特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。特朗普在就职典礼中指出，就业岗位外包至海外，对美国中产阶层造成重创，“从此刻开始，将是美国优先。”