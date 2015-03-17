《香港报摘》--信报3月17日

* 头版头条：

--香港五家主要银行--香港上海汇丰、中银香港 、恒生 、渣打 香港及东亚 被金融管理局列为具本地系统重要性的银行（D-SIB），当中以汇丰的资本要求最高。

* 其他：

--正式履新的新任港铁 行政总裁梁国权称，高铁香港段工程造价或将明显上升，正参考独立董事委员会的专家建议，采用分层备用资金模式检讨最新造价，将于第二季完成估算并向政府滙报。

--市场消息指出，联想集团 母公司联想控股准备于未来数周向港交所 递交上市申请，预计最快7月挂牌上市。

--中金公司报告指出，在混合所有制改革下，部分内地银行最快第二季将开始分拆资产上市，光大银行 、平安银行 可能率先分拆理财业务，兴业银行 可能分拆互联网金融业务。 （完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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