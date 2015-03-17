《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--3月17日

中国资管：银行理财现“春节行情”，封闭式预期收益型产品收益率上升
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
路透香港3月17日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周一收市价的比较。(1美元=7.7645港元 ) 美股道琼工业指数 周一收高228.11点，或1.29%，报17,977.42点。因美元回落且美联储升息忧虑 缓和。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 132.670 1.06 19335 10.301 0.21 中国铝业 11.670 1.92 13895 3.624 -0.15 中国移动 66.520 4.38 234251 103.299 0.68 中国人寿 62.380 3.16 64381 32.290 1.06 中石油 103.740 -1.73 47763 8.055 -1.89 中石化 78.390 -0.36 43159 6.087 -0.87 汇丰控股 41.750 0.48 1503445 64.834 0.28 中电信 60.920 1.36 4883 4.730 0.86 中国联通 15.270 2.00 64014 11.856 0.82 兖州煤业 7.890 -0.75 7518 6.126 -0.71 华能国际 44.310 0.25 12416 8.601 0.60 南方航空 27.540 2.19 15872 4.277 0.39 东方航空 25.390 2.50 12112 3.943 0.07 中芯国际 4.380 1.86 11112 0.680 -1.42（完）
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
路透台北1月23日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股买超100.15亿台币，连两个交易日 买超共计122.17亿台币；上交易日修正后为买超22.02亿台币。 三大法人今日合计买超101.25亿台币，上交易日修正后为买超26.31亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/23 +100.15 +101.25 1/20 +22.02r +26.31r 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59
特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。特朗普在就职典礼中指出，就业岗位外包至海外，对美国中产阶层造成重创，“从此刻开始，将是美国优先。”