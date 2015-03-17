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亚洲 | 2015年 3月 17日 星期二 08:38 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--3月17日

路透香港3月17日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周一收市价的比较。(1美元=7.7645港元      )
                                                                                            
 美股道琼工业指数      周一收高228.11点，或1.29%，报17,977.42点。因美元回落且美联储升息忧虑
 缓和。            
                                                                                            
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       132.670    1.06      19335            10.301       0.21
 中国铝业                      11.670    1.92      13895             3.624      -0.15
 中国移动                      66.520    4.38     234251           103.299       0.68
 中国人寿                      62.380    3.16      64381            32.290       1.06
 中石油                       103.740   -1.73      47763             8.055      -1.89
 中石化                        78.390   -0.36      43159             6.087      -0.87
 汇丰控股                      41.750    0.48    1503445            64.834       0.28
 中电信                        60.920    1.36       4883             4.730       0.86
 中国联通                      15.270    2.00      64014            11.856       0.82
 兖州煤业                       7.890   -0.75       7518             6.126      -0.71
 华能国际                      44.310    0.25      12416             8.601       0.60
 南方航空                      27.540    2.19      15872             4.277       0.39
 东方航空                      25.390    2.50      12112             3.943       0.07
 中芯国际                       4.380    1.86      11112             0.680      -1.42（完）

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