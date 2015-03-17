长江期货：多方热情高涨推动中国期指量价齐升

中国资管：银行理财现“春节行情”，封闭式预期收益型产品收益率上升
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
以下内容节选自3月17日的《期货日报》：
在沪深300指数创新高的带动下，周一股指期货全天单边上扬，主力合约IF1503较前一交易日收盘价大幅上涨91点。伴随着市场大幅上涨的是股指期货持仓量的激增。四份合约合计增仓16,189手至259,514手，持仓量创出历史新高。分钟数据显示，盘中期指持仓量最高达27.9万手，同样刷新了纪录。量价齐升显示多方热情高涨。
周一，前20名席位在IF1503、IF1504、IF1506与IF1509合约上共持买单189,215手、卖单211,655手。主力净空持仓量22,440手，较前一交易日增加1,725手。虽然整体上，主力席位净空持仓量略有上升，但在IF1503上，前20多方合计增持买单2,700手，前20空方却减持卖单426手。
净空持仓量的上升主要由于在IF1504合约上空方增持力量超过多方。市场面临集中IPO，却并未受到巨量资金锁定与抽血的影响，反而创出新高。本周IF1503即将到期交割，多方继续增仓，充分显示短期多方看涨意愿强烈。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
路透台北1月23日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股买超100.15亿台币，连两个交易日 买超共计122.17亿台币；上交易日修正后为买超22.02亿台币。 三大法人今日合计买超101.25亿台币，上交易日修正后为买超26.31亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/23 +100.15 +101.25 1/20 +22.02r +26.31r 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59
特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。特朗普在就职典礼中指出，就业岗位外包至海外，对美国中产阶层造成重创，“从此刻开始，将是美国优先。”