长江期货：多方热情高涨推动中国期指量价齐升

以下内容节选自3月17日的《期货日报》：

在沪深300指数创新高的带动下，周一股指期货全天单边上扬，主力合约IF1503较前一交易日收盘价大幅上涨91点。伴随着市场大幅上涨的是股指期货持仓量的激增。四份合约合计增仓16,189手至259,514手，持仓量创出历史新高。分钟数据显示，盘中期指持仓量最高达27.9万手，同样刷新了纪录。量价齐升显示多方热情高涨。

周一，前20名席位在IF1503、IF1504、IF1506与IF1509合约上共持买单189,215手、卖单211,655手。主力净空持仓量22,440手，较前一交易日增加1,725手。虽然整体上，主力席位净空持仓量略有上升，但在IF1503上，前20多方合计增持买单2,700手，前20空方却减持卖单426手。

净空持仓量的上升主要由于在IF1504合约上空方增持力量超过多方。市场面临集中IPO，却并未受到巨量资金锁定与抽血的影响，反而创出新高。本周IF1503即将到期交割，多方继续增仓，充分显示短期多方看涨意愿强烈。(完)

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