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亚洲 | 2015年 3月 17日 星期二 09:00 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--3月17日

（欲浏览《中国债券市场每日交易备忘》，请点选 ）

--招标品种：国开行2015年第1-5期金融债增发品种

--期限及金额上限： 1年：40亿元；3/5年：60亿元；7年：50亿元；10年：90亿元

--招标时间: 1/3/5年：3月17日上午9:30-10:30

--7/10年：3月17日上午9:30-11:10

--受访人数: 7位(券商、银行)

--预测区间: 3.70%-3.75%;3.80%-3.85%;3.85%-3.93%;3.95%-4.00%;3.87%-3.94%

--预测均值: 3.73%;3.83%;3.90%;3.99%;3.92%

--3/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 2月

银行结售汇及代客涉外收付款数据 2月

--3/24 汇丰制造业PMI初值 3月

--3/27 规模以上工业企业利润 1-2月

--3/31 中国国际收支平衡表（正式数）

中国国际投资头寸表（正式数）

中国外债数据（正式数） 2014年四季度

中国货物和服务贸易 2月

--财政部近日出台《地方政府一般债券发行管理暂行办法》，一般债券采用记账式固定利率附息形式。并要求各地应积极扩大一般债券投资者范围，鼓励社保基金等机构和个人投资者投资一般债券。

--3月16日，证监会在京召开支持西藏资本市场发展座谈会。会议总结了资本市场支持西藏经济社会发展的做法和成效，研究了进一步加大支持力度的具体措施。

--能源局正在进一步研究提高煤炭清洁高效利用，将尽快制定出台《煤炭清洁高效利用行动计划》、《关于稳步推进天然气产业化示范指导意见》、《关于稳步推进煤制油示范项目建设的指导意见》。(完)

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