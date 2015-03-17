《中国债券市场每日交易备忘》--3月17日

中国资管：银行理财现“春节行情”，封闭式预期收益型产品收益率上升
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
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--招标品种：国开行2015年第1-5期金融债增发品种
--期限及金额上限： 1年：40亿元；3/5年：60亿元；7年：50亿元；10年：90亿元
--招标时间: 1/3/5年：3月17日上午9:30-10:30
--7/10年：3月17日上午9:30-11:10
--受访人数: 7位(券商、银行)
--预测区间: 3.70%-3.75%;3.80%-3.85%;3.85%-3.93%;3.95%-4.00%;3.87%-3.94%
--预测均值: 3.73%;3.83%;3.90%;3.99%;3.92%
--3/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 2月
银行结售汇及代客涉外收付款数据 2月
--3/24 汇丰制造业PMI初值 3月
--3/27 规模以上工业企业利润 1-2月
--3/31 中国国际收支平衡表（正式数）
中国国际投资头寸表（正式数）
中国外债数据（正式数） 2014年四季度
中国货物和服务贸易 2月
--财政部近日出台《地方政府一般债券发行管理暂行办法》，一般债券采用记账式固定利率附息形式。并要求各地应积极扩大一般债券投资者范围，鼓励社保基金等机构和个人投资者投资一般债券。
--3月16日，证监会在京召开支持西藏资本市场发展座谈会。会议总结了资本市场支持西藏经济社会发展的做法和成效，研究了进一步加大支持力度的具体措施。
--能源局正在进一步研究提高煤炭清洁高效利用，将尽快制定出台《煤炭清洁高效利用行动计划》、《关于稳步推进天然气产业化示范指导意见》、《关于稳步推进煤制油示范项目建设的指导意见》。(完)
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路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
路透台北1月23日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股买超100.15亿台币，连两个交易日 买超共计122.17亿台币；上交易日修正后为买超22.02亿台币。 三大法人今日合计买超101.25亿台币，上交易日修正后为买超26.31亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/23 +100.15 +101.25 1/20 +22.02r +26.31r 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59
特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。特朗普在就职典礼中指出，就业岗位外包至海外，对美国中产阶层造成重创，“从此刻开始，将是美国优先。”