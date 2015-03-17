《中国已公布新股发行上市日程表》--3月17日

中国资管：银行理财现“春节行情”，封闭式预期收益型产品收益率上升
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
3/18 深 中泰股份 300435 *2,000 *14.73 *18.09 湘财证券 3/23
-----------------------------------------------------------------------------------
暂缓发行 深 奥赛康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 --
暂缓发行 深 慈铭体检 002710 不超过3,700 -- -- 海通证券 --
暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 --
-----------------------------------------------------------------------------------
新股上市:
-----------------------------------------------------------------------------------
上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商
*3/18 深 蓝思科技 6,736 22.99 22.98 国信证券
-- 深 恒通科技 300374 2,434 13.21 22.94 中信证券
-- 深 四通新材 300428 2,020 14.71 22.98 兴业证券
-- 深 诚 益 通 300430 1,520 18.91 22.89 西南证券
-- 深 富临精工 300432 3,000 13.97 12.86 首创证券
-- 深 世龙实业 002748 3,000 15.38 22.96 民生证券
-- 沪 东方证券 600958 100,000 10.03 22.98 光大证券
-- 沪 龙韵股份 603729 1,667 26.61 22.55 华林证券
-- 沪 松发股份 603268 2,200 11.66 22.86 广发证券
-- 沪 立霸股份 603519 2,000 13.69 20.13 华泰联合
-- 沪 拓普集团 601689 12,910 11.37 19.81 华林证券
-- 深 强力新材 300429 2,000 15.89 18.67 金元证券
-- 深 暴风科技 300431 3,000 7.14 22.97 中金公司
-- 深 埃 斯 顿 002747 3,000 6.80 22.67 华林证券
-- 深 国光股份 002749 1,875 26.92 16.47 国都证券
-- 深 龙津药业 002750 1,675 21.21 22.99 中投证券
-- 沪 创力集团 603012 7,960 13.56 22.96 国金证券
-- 沪 爱普股份 603020 4,000 20.47 22.94 光大证券
-- 沪 全筑股份 603030 4,000 9.85 22.91 国信证券
-- 沪 腾龙股份 603158 2,667 14.53 17.51 民生证券
-- 沪 九华旅游 603199 2,768 12.08 20.47 国元证券
-- 沪 北部湾旅 603869 5,406 5.03 21.33 国海证券
-- 沪 浙江鼎力 603338 1,625 29.56 21.34 中投证券
注: 1.本表包括新股发行及上市。 2.*代表有更新。(完) (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
路透台北1月23日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股买超100.15亿台币，连两个交易日 买超共计122.17亿台币；上交易日修正后为买超22.02亿台币。 三大法人今日合计买超101.25亿台币，上交易日修正后为买超26.31亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/23 +100.15 +101.25 1/20 +22.02r +26.31r 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59
特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。特朗普在就职典礼中指出，就业岗位外包至海外，对美国中产阶层造成重创，“从此刻开始，将是美国优先。”