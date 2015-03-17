建信期货：沪钢反转为时尚早，宏观环境不利于钢铁行业复苏

上周，北方螺纹钢现货市场价格在钢坯报价不断上调基础上展开大幅反弹，北京现货螺纹钢价格三天上涨150元/吨，随即期货市场也反弹，主力1510合约反弹67元/吨，涨幅明显不如现货，华东、华南、西南现货价格也有所上涨。在这种氛围的影响下，螺纹钢价格反转的言论不绝于耳，但笔者认为，国内外经济环境不利于钢铁行业复苏，下游需求持续低迷和钢厂销售压力增大压制螺纹钢价格反弹，螺纹钢价格将长时间在低位盘整震荡。