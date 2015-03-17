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亚洲 | 2015年 3月 17日 星期二 09:03 BJT

建信期货：沪钢反转为时尚早，宏观环境不利于钢铁行业复苏

以下内容节选自3月17日的《期货日报》：

上周，北方螺纹钢现货市场价格在钢坯报价不断上调基础上展开大幅反弹，北京现货螺纹钢价格三天上涨150元/吨，随即期货市场也反弹，主力1510合约反弹67元/吨，涨幅明显不如现货，华东、华南、西南现货价格也有所上涨。在这种氛围的影响下，螺纹钢价格反转的言论不绝于耳，但笔者认为，国内外经济环境不利于钢铁行业复苏，下游需求持续低迷和钢厂销售压力增大压制螺纹钢价格反弹，螺纹钢价格将长时间在低位盘整震荡。

刚刚结束的全国两会明确了稳定经济发展、加强经济转型的大基调，资源环境约束加大，劳动力等要素成本上升，高投入、高消耗、偏重数量扩张的发展方式已经难以为继。这些内容已经从资金和需求上预先限制了螺纹钢大幅上涨的可能性。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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