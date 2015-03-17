《中国报摘》--其他报纸重要消息3月17日

--记者从券商处了解到，《约定购回式证券交易及登记结算业务办法》（修订稿）征求意见稿的通知已于近期下发。修改办法拟允许券商在回购期间使用标的券，同时将资金融出方范围从券商自有资金扩大至券商资管计划。业内人士认为，修改办法有助于在一定程度上缓解目前融券难的格局，并有望进一步降低融资借入方的资金成本。