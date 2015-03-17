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亚洲 | 2015年 3月 17日 星期二 08:46 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息3月17日

**上海证券报**

--记者从券商处了解到，《约定购回式证券交易及登记结算业务办法》（修订稿）征求意见稿的通知已于近期下发。修改办法拟允许券商在回购期间使用标的券，同时将资金融出方范围从券商自有资金扩大至券商资管计划。业内人士认为，修改办法有助于在一定程度上缓解目前融券难的格局，并有望进一步降低融资借入方的资金成本。

--保监会周一批复称，同意安邦财产保险股份有限公司注册资本变更为370亿元人民币，此前为190亿元。这已超越曾于2014年12月增资至210亿元的平安财险，荣登财险公司资本金亚军宝座。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

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