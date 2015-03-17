《中国报摘》--其他报纸重要消息3月17日

中国资管：银行理财现“春节行情”，封闭式预期收益型产品收益率上升
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
**上海证券报**
--记者从券商处了解到，《约定购回式证券交易及登记结算业务办法》（修订稿）征求意见稿的通知已于近期下发。修改办法拟允许券商在回购期间使用标的券，同时将资金融出方范围从券商自有资金扩大至券商资管计划。业内人士认为，修改办法有助于在一定程度上缓解目前融券难的格局，并有望进一步降低融资借入方的资金成本。
--保监会周一批复称，同意安邦财产保险股份有限公司注册资本变更为370亿元人民币，此前为190亿元。这已超越曾于2014年12月增资至210亿元的平安财险，荣登财险公司资本金亚军宝座。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
路透台北1月23日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股买超100.15亿台币，连两个交易日 买超共计122.17亿台币；上交易日修正后为买超22.02亿台币。 三大法人今日合计买超101.25亿台币，上交易日修正后为买超26.31亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/23 +100.15 +101.25 1/20 +22.02r +26.31r 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59
特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。特朗普在就职典礼中指出，就业岗位外包至海外，对美国中产阶层造成重创，“从此刻开始，将是美国优先。”