中国证券：约定购回证券交易规则正修订，缓解融券难及降低成本--报载

约定购回式证券交易，是指符合条件的客户向券商卖出标的券，并约定在未来某一日期按另一约定价格购回标的证券。报导指出，受制于融资出借主体狭窄、税务处理复杂等多重因素，约定购回式证券交易在股票质押回购等新型融资类业务推出后，交易规模明显下降，融资余额降幅超过了50%。 本次修改意见拟进一步扩大约定购回证券交易的资金融出方范围，并将证券公司及其资产管理子公司管理的资产管理计划纳入资金融出方。这意味着，券商的集合资管计划和定向资管计划均有望在这一创新业务中分得一杯羹。 修改办法允许券商将标的券提交给证金公司作为融资的担保品，这有助于提高券商转融资的效率。另外，证券公司可以在待购回期间使用标的证券，并用于出借、出售、担保等用途。 “现在很多客户特别是私募客户做日内交易，有大量的融券需求，却很难融到券。”某大型券商营业部经理表示。 目前，每家券商能提供给客户的标的券都不多。券商自行提供给客户的标的券属于自营业务，其规模会受到净资本的限制，即使是净资本排名第一的券商也买不了多少券。而由于出借人收到的利率不高等多重原因，转融券市场的规模也不大。修改办法无疑将有效增加全市场融券标的股的供给。