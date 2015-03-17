宏源期货：沪铜多空皆谨慎，短期运行方向不明

2015年以来，中国政府宽货币与松信用相结合，经济出现些许改善。3月中下旬是松信用后的效果观察期，多空均比较谨慎，铜价在42000—44000元/吨区间运行的概率比较大。

沪铜全部合约持仓量从1月30日的95.2万手下滑至3月13日的74.9万手，空头主动减仓，价格出现上行。笔者认为，空头可能担忧不断宽松的货币政策会引发经济增速反弹，从而使短期铜需求大幅改善。但是，在铜价反弹至42000元/吨以上后，多头亦不愿大幅增仓拉高，这可能是因为多头担忧货币政策未能在短期内扭转经济下行趋势，若贸然大幅增仓，而经济继续下行，铜价将大幅回落，那么会出现大幅亏损。最近几周是央行货币政策效果的观察期，多空都较难大幅增仓，铜价难出趋势。(完)