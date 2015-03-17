宏源期货：沪铜多空皆谨慎，短期运行方向不明

中国资管：银行理财现“春节行情”，封闭式预期收益型产品收益率上升
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
以下内容节选自3月17日的《期货日报》：
2015年以来，中国政府宽货币与松信用相结合，经济出现些许改善。3月中下旬是松信用后的效果观察期，多空均比较谨慎，铜价在42000—44000元/吨区间运行的概率比较大。
沪铜全部合约持仓量从1月30日的95.2万手下滑至3月13日的74.9万手，空头主动减仓，价格出现上行。笔者认为，空头可能担忧不断宽松的货币政策会引发经济增速反弹，从而使短期铜需求大幅改善。但是，在铜价反弹至42000元/吨以上后，多头亦不愿大幅增仓拉高，这可能是因为多头担忧货币政策未能在短期内扭转经济下行趋势，若贸然大幅增仓，而经济继续下行，铜价将大幅回落，那么会出现大幅亏损。最近几周是央行货币政策效果的观察期，多空都较难大幅增仓，铜价难出趋势。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
路透台北1月23日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股买超100.15亿台币，连两个交易日 买超共计122.17亿台币；上交易日修正后为买超22.02亿台币。 三大法人今日合计买超101.25亿台币，上交易日修正后为买超26.31亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/23 +100.15 +101.25 1/20 +22.02r +26.31r 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59
特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。特朗普在就职典礼中指出，就业岗位外包至海外，对美国中产阶层造成重创，“从此刻开始，将是美国优先。”