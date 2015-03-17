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亚洲 | 2015年 3月 17日 星期二 08:55 BJT

普天投资：大商所鸡蛋近月合约价格将继续跌向现货

以下内容节选自3月17日的《期货日报》：

最近，鸡蛋需求持续低迷，养殖户存货短期难以消化，鸡蛋现货价格维持低位运行。鸡蛋期货先涨后跌，近月合约临近交割，升水依旧较大，后市将继续下跌，向现货回归。

　　据芝华数据，后备鸡存栏量从去年10月以来连续5个月增加，今年1月后备鸡存栏为2.77亿只，2月为2.83亿只，后期新开产的蛋鸡数量将持续增加。而鸡龄结构偏于年轻化必将导致在产蛋鸡存栏总量持续增加，鸡蛋的供应压力将逐步放大。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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