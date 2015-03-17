普天投资：大商所鸡蛋近月合约价格将继续跌向现货

据芝华数据，后备鸡存栏量从去年10月以来连续5个月增加，今年1月后备鸡存栏为2.77亿只，2月为2.83亿只，后期新开产的蛋鸡数量将持续增加。而鸡龄结构偏于年轻化必将导致在产蛋鸡存栏总量持续增加，鸡蛋的供应压力将逐步放大。(完)