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亚洲 | 2015年 3月 17日 星期二 08:54 BJT

《交易视点》等待美联储释放升息讯息，台债偏向区间盘整--元大宝来证

路透台北3月17日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，市场普遍预测FOMC于本周二及周三的货币利率政策将弃用“保持耐心”一词，因此所关注的焦点在于美联储对于会后谈话与是否提及美元强势情况，然而周一所公布的制造业、工业生产和房市数据表现较预期差，对未来升息有些许阻力，故在会议结果出炉前交投偏向冷清，静待有明确讯息指引，终场指标10年期公债 收在2.098%，与前一交易日殖利率下滑1.2基点。

台债走势受到筹码因素影响较大，加上央行总裁彭淮南赴立法院报告较为温和，提及台湾不必然跟着美国脚步升息，若台湾今年不升息之下，考量养券及筹码供应层面，五年券目前高于1.1%的水准将吸引买盘接手，但明确走势需视美联储所释放的讯息才能判断，在FOMC结果出炉前，殖利率偏向区间盘整，预估本周殖利率10年券104/5 成交区间为1.55-1.65%，五年券104/6 在1.05-1.15%。(完) (整理 董永年)

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