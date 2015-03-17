《交易视点》等待美联储释放升息讯息，台债偏向区间盘整--元大宝来证

路透台北3月17日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，市场普遍预测FOMC于本周二及周三的货币利率政策将弃用“保持耐心”一词，因此所关注的焦点在于美联储对于会后谈话与是否提及美元强势情况，然而周一所公布的制造业、工业生产和房市数据表现较预期差，对未来升息有些许阻力，故在会议结果出炉前交投偏向冷清，静待有明确讯息指引，终场指标10年期公债 收在2.098%，与前一交易日殖利率下滑1.2基点。