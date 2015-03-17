《交易视点》等待美联储释放升息讯息，台债偏向区间盘整--元大宝来证

中国资管：银行理财现“春节行情”，封闭式预期收益型产品收益率上升
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
路透台北3月17日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，市场普遍预测FOMC于本周二及周三的货币利率政策将弃用“保持耐心”一词，因此所关注的焦点在于美联储对于会后谈话与是否提及美元强势情况，然而周一所公布的制造业、工业生产和房市数据表现较预期差，对未来升息有些许阻力，故在会议结果出炉前交投偏向冷清，静待有明确讯息指引，终场指标10年期公债 收在2.098%，与前一交易日殖利率下滑1.2基点。
台债走势受到筹码因素影响较大，加上央行总裁彭淮南赴立法院报告较为温和，提及台湾不必然跟着美国脚步升息，若台湾今年不升息之下，考量养券及筹码供应层面，五年券目前高于1.1%的水准将吸引买盘接手，但明确走势需视美联储所释放的讯息才能判断，在FOMC结果出炉前，殖利率偏向区间盘整，预估本周殖利率10年券104/5 成交区间为1.55-1.65%，五年券104/6 在1.05-1.15%。(完) (整理 董永年)
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
路透台北1月23日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股买超100.15亿台币，连两个交易日 买超共计122.17亿台币；上交易日修正后为买超22.02亿台币。 三大法人今日合计买超101.25亿台币，上交易日修正后为买超26.31亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/23 +100.15 +101.25 1/20 +22.02r +26.31r 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59
特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。特朗普在就职典礼中指出，就业岗位外包至海外，对美国中产阶层造成重创，“从此刻开始，将是美国优先。”