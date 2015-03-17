新债招标：中国国开行一年债收益率偏低，三年和五年接近预期--业内人士

全球金市：金价触及两个月高位，因特朗普政策不确定性和美元下跌
特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。特朗普在就职典礼中指出，就业岗位外包至海外，对美国中产阶层造成重创，“从此刻开始，将是美国优先。”
路透上海3月17日 - 业内人士周二透露，中国国家开发银行 上午招标的一年期固息增发债，中标收益率为3.6454%，明显低于此前3.73%的预测均值。
同时招标的三年和五年期固息增发债中标收益率分别为3.8227%和3.9035%，接近此前3.83%和3.90%的预测均值。上述三期债的投标倍数依次是2.95倍、2.73倍和2.49倍。
另外，国开行今日还有七年和10年两期固息增发债，将于北京时间11:10结束招标。
银行间债市固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、三、五、七及10年期最新收益率分别为3.7559%、3.8573%、3.8728%、4.0183%和3.8902%。
今日招标的五期债为该行2015年第1-5期金融债增发品种，票面利率依次为3.64%、3.85%、3.76%、3.86%及3.81%。
2015第1-5期增发债
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发行上限 1年：40亿元；3/5年：60亿元；7年：50亿元；10年：90亿元
期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息
招标方式 均采用单一价格(荷兰式)招标方式
缴款日 3月23日
起息日 3年：1月8日；1/5/7/10年：2月5日
分销期 3/18-3/23
上市日 1年：3月25日；3/5/7/10年：3月27日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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债券承揽费按认购债券面值计算，一年期无，三年期为0.05%，五年和七年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。(完) (发稿 刘昕/华小萌；审校 林高丽)
特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。特朗普在就职典礼中指出，就业岗位外包至海外，对美国中产阶层造成重创，“从此刻开始，将是美国优先。”
“如果市场更加确定今年的刺激规模相当大，那么我预计美元将强劲上涨，”瑞穗银行驻新加坡的汇市策略师Chang Wei Liang称。
* 日经指数跌1.29%，沪综指涨0.16%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.36%，美国原油期货跌0.11%，美国10年期公债收益率报2.43%