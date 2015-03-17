迈科期货：郑商所菜粕期价短期或有回调

自2月开始，菜粕展开了一轮振荡上行走势，特别是上周在资金的配合下价格再度挑战关键压力位。当前菜粕短期缺乏基本面的配合，尚不具备大幅上行的动力，盘面上有较强的技术压力带存在，短期的强势需谨慎。但二季度后供应和需求利多因素将逐步显现，菜粕振荡趋强的可能性非常大。