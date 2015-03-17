迈科期货：郑商所菜粕期价短期或有回调

中国资管：银行理财现“春节行情”，封闭式预期收益型产品收益率上升
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
以下内容节选自3月17日的《期货日报》：
自2月开始，菜粕展开了一轮振荡上行走势，特别是上周在资金的配合下价格再度挑战关键压力位。当前菜粕短期缺乏基本面的配合，尚不具备大幅上行的动力，盘面上有较强的技术压力带存在，短期的强势需谨慎。但二季度后供应和需求利多因素将逐步显现，菜粕振荡趋强的可能性非常大。
就后期菜粕的供应而言，国产菜籽减产是一个潜在的利多因素。据了解，今年农户种植油菜籽积极性并不高，四川、湖北等产区油菜籽种植面积大幅下降。同时年后南方出现低温降水，对当期菜籽的生长十分不利，可能会影响到三季度的下游菜粕供给。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
路透台北1月23日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股买超100.15亿台币，连两个交易日 买超共计122.17亿台币；上交易日修正后为买超22.02亿台币。 三大法人今日合计买超101.25亿台币，上交易日修正后为买超26.31亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/23 +100.15 +101.25 1/20 +22.02r +26.31r 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59
特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。特朗普在就职典礼中指出，就业岗位外包至海外，对美国中产阶层造成重创，“从此刻开始，将是美国优先。”