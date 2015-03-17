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亚洲 | 2015年 3月 17日 星期二 08:54 BJT

迈科期货：郑商所菜粕期价短期或有回调

以下内容节选自3月17日的《期货日报》：

自2月开始，菜粕展开了一轮振荡上行走势，特别是上周在资金的配合下价格再度挑战关键压力位。当前菜粕短期缺乏基本面的配合，尚不具备大幅上行的动力，盘面上有较强的技术压力带存在，短期的强势需谨慎。但二季度后供应和需求利多因素将逐步显现，菜粕振荡趋强的可能性非常大。

就后期菜粕的供应而言，国产菜籽减产是一个潜在的利多因素。据了解，今年农户种植油菜籽积极性并不高，四川、湖北等产区油菜籽种植面积大幅下降。同时年后南方出现低温降水，对当期菜籽的生长十分不利，可能会影响到三季度的下游菜粕供给。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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