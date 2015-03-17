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亚洲 | 2015年 3月 17日 星期二 08:54 BJT

《交易视点》台湾央行态度鸽派令买券意愿增加，静待FOMC会议--群益金鼎证

路透台北3月17日 - 台湾群益金鼎证券最新债市日评指出，央行上周于立法院报告态度温和，银行业买券意愿增加且10年券筹码集中下利率较难持续走升，行情将跟随筹码变动。关注本周FOMC会议，市场预期耐心一词将替换，10年券区间预估在1.58-1.64%，五年券预估在1.10-1.15%。

IRS市场利率小幅下跌。五年成交1.31-1.32%(完) (整理 董永年; 审校 杨淑祯)

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