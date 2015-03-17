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亚洲 | 2015年 3月 17日 星期二 08:58 BJT

《交易视点》FOMC会议变数当前，台债偏向区间整理--永丰金证券

路透台北3月17日 - 台湾永丰金证券最新债市日评认为，本周面临FOMC的重大变数，目前美国10年公债尚未释出明显方向，台债预料在FOMC会后声明出炉前，五年期公债104/6 殖利率区间整理的可能性较高，区间预期在1.07-1.17%。10年券104/5 区间预期在1.56-1.66%。(完) (整理 董永年; 审校 杨淑祯)

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